Спорт
 

Главе ВОБ Шпрыгину аннулировали паспорт болельщика

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Главе Всероссийской организации болельщиков (ВОБ) Алексею Шпрыгину аннулировали паспорт болельщика, без которого невозможно попасть на матчи Кубка конфедераций. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Ждал как праздник и очень спешил сегодня в Питер. Случайно глянул почту. За 100 километров разворачиваюсь и еду назад. Странные методы», — написал Шпрыгин, отметив, что паспорт был аннулирован за три часа до начала церемонии открытия турнира.

17 июня в Санкт-Петербурге в первом матче Кубка конфедераций-2017 встретятся сборные России и Новой Зеландии. Начало встречи запланировано на 18:00 мск. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соревнования пройдут в четырех городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани) и завершится 2 июля.

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