«Реал» оценил Роналду в миллиард евро

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, за сколько клуб готов продать португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Onda Cero.

Функционер отметил, что не отпустит лидера «королевского клуба» в другую команду меньше чем за миллиард евро. 18 июня Перес заявлял, что не будет удерживать Роналду от перехода против его воли.

За два дня до этого появилась информация о желании Роналду покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Спортсмен проинформировал Переса, что собирается уйти из команды.

12 июня Международный центр спортивных исследований в футболе оценил трансферную стоимость Роналду в 112,4 миллиона евро.