Нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фотографии, опубликованной на странице футболиста в Instagram.

На фото спортсмен позирует около бассейна с темнокожим португальским полузащитником Жозе Семеду. «Идеальное совпадение: черный и белый шоколад», — подписал фотографию Роналду.

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В комментариях некоторые обвинили португальца в расизме: «Теперь есть две причины ненавидеть Роналду: гомосексуализм и расизм», — написал один из пользователей. «Это определенно расизм», — написал другой пользователь под фотографией Роналду.

В октябре 2016-го португальца раскритиковали пользователи сети за фотографию со скульптурой Будды.