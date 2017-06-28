Конкистадор Роналду и мексиканский реванш

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Какие интриги таят в себе полуфинальные матчи Кубка конфедераций

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций, однако и без коллектива Станислава Черчесова футбольным болельщикам есть что посмотреть. В полуфинальных матчах действующий чемпион Европы Португалия сойдется с одной из лучших на сегодняшний день в мире командой Чили, а победитель последнего мундиаля Германия сыграет с неуступчивой Мексикой. «Лента.ру» рассказывает подробности этих противостояний.

Трофей для Роналду

Португалия привезла на турнир основной состав во главе с лучшим на сегодняшний день футболистом мира Криштиану Роналду. Действующий обладатель «Золотого мяча» провел групповой этап на привычном для себя высоком уровне. Форвард мадридского «Реала» отметился шикарным голевым пасом в игре с Мексикой (2:2), стал автором победного мяча в важнейшем матче с российской сборной (1:0), а также голом с пенальти поучаствовал в разгроме Новой Зеландии (4:0).

В целом «европейские бразильцы» выступали на турнире очень уверенно, лишь пропущенный в добавленное время от Мексики мяч не позволил команде Фернанду Сантуша завершить предварительный этап со стопроцентным показателем. Неслучайно именно португальцев букмекеры считают главными фаворитами турнира. Коэффициент на триумф команды Роналду составляет 2,80, то есть поставив 100 рублей, можно выиграть 180. Шансы на выход в финал сборной Португалии оцениваются, по мнению сайта «Рейтинг букмекеров», в 56 процентов.

В полуфинальном матче португальцы сыграют без основного защитника — Пепе, который пропускает встречу из-за перебора желтых карточек.

Сборная Чили, как и Португалия, привезла в Россию всех главных звезд: Артуро Видаля («Бавария»), Алексиса Санчеса («Арсенал») и Клаудио Браво («Манчестер Сити»). В первом туре южноамериканцы уверенно расправились с Камеруном (2:0), а затем в красивой, изобилующей голевыми моментами игре разошлись миром со сборной Германии (1:1).

Третий тур вышел для команды Хуана Пицци неоднозначным: в первом тайме матча против Австралии чилийцы владели большим преимуществом, но не смогли реализовать удачные моменты. На 42-й минуте южноамериканцы пропустили; в дебюте второй 45-минутки им удалось отыграться, но на большее Видаля и компании не хватило.

Многие критикуют принцип формирования рейтинга ФИФА, однако это единственный более-менее объективный способ оценить текущее положение команды в мировом футболе. Чили в списке лучших сборных занимает более высокое место (четвертое), нежели Португалия, которая расположилась на восьмой строчке. Полуфинальный матч между этими командами обещает стать украшением турнира. Кстати, посмотреть эту и параллельную встречу можно на специальных площадках, организованных официальным спонсором Кубка конфедераций-2017 BUD: этакая фан-зона. Одна из них представляет собой баржу, на борту которой организовано настоящее футбольное поле: можно и в футбол поиграть, и полуфинал посмотреть.

Статистика личных встреч и мнение букмекеров

В официальных матчах Португалия и Чили встречались дважды. Первый поединок состоялся в 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме. В том матче сильнее оказались Португальцы (4:2). Спустя 44 года команды встретились в рамках не самого престижного турнира — Кубка независимости Бразилии. На этот раз снова победили европейцы — 4:1. В 2011-м команды провели товарищеский матч, который не выявил победителя (1:1).

Молодо — зелено

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев всерьез не воспринимает Кубок конфедераций, поэтому в Россию не приехали такие замечательные и сильные футболисты, как Томас Мюллер, Тони Кроос, Месут Озил, Матс Хуммельс, Джером Боатенг. Зато шанс получили молодые — многие из них не имеют опыта выступлений за главную сборную. Капитанскую повязку, например, доверили 23-летнему полузащитнику ПСЖ Юлиану Дракслеру.

В стартовой встрече на турнире с Австралией (3:2) немцы доминировали на протяжении почти всего матча, имели множество голевых моментов, забили трижды, но и пропустили дважды: оба раза — не без ошибки голкипера Бернда Лено. В следующих двух матчах ворота бундестим защищал Марк-Андре тер Штеген. Сначала немцы свели вничью матч с Чили (1:1), а затем на классе победили Камерун (3:1).

По ходу турнира в игре немецкой сборной часто случались перепады. Молодое поколение футболистов, несомненно, обладает большим талантом. На кураже немцы способны сокрушить кого угодно, но некоторым не хватает опыта, чтобы спокойно довести матч до победы. По всей видимости, именно молодость команды Лева не позволяет букмекерам считать ее главным фаворитом Кубка конфедераций. Коэффициент на победу в турнире этой сборной равен 3,30.

В составе мексиканской команды гораздо больше опытных и возрастных футболистов, однако совокупный уровень игроков ниже, чем в немецкой сборной. При этом мексиканцы не лишены звезд, которые сосредоточены в атаке. Чичарито, Карлос Вела или Хавьер Акиньо по ходу турнира доказали, что могут доставить проблемы любой команде.

В первом матче подопечным Хуана Карлоса Осорио удалось свести вничью тяжелейший матч с Португалией (2:2). Затем в непростой встрече была одержана волевая победа над Новой Зеландией (2:1). Решающая битва за выход из группы против сборной России также осталась за мексиканцами, причем первый тайм гости вчистую уступили по игре, но смогли завершить вничью по счету (1:1).

Во второй половине встречи случились трагическая и, к сожалению, не первая ошибка Игоря Акинфеева. Затем необязательное удаление Юрия Жиркова, вкупе с голом похоронившее надежду россиян на выход в плей-офф.

Мексика пропускала первой во всех трех встречах на групповом этапе. Матч с Португалией удалось свести вничью, в остальных играх одержаны волевые победы. Что победит — немецкая молодость, помноженная на класс, или мексиканский опыт и неуступчивость — покажет полуфинальная встреча.

Спортивная арифметика

Сборные Мексики и Германии (до 1990 года ФРГ) имеют богатую историю противостояний. В десяти матчах солидный перевес на стороне немецкой команды: в ее активе четыре победы, пять ничьих и всего одно поражение. Трижды команды встречались в рамках чемпионатов мира: в 1986 году немцы обыграли соперника в серии пенальти в четвертьфинале, а в 1978-м разгромили мексиканцев (6:0) на групповом этапе.

Последняя встреча на мундиале состоялась в 1998 году в 1/8 финала, где верх снова взяла Германия (2:1). Символично, что последняя игра соперников прошла в 2005 году в матче за третье место на Кубке конфедераций. Матч получился упорным, победу в дополнительное время одержали немцы (4:3).

Букмекеры во встрече Германии и Мексики отдают явное преимущество действующему чемпиону мира. На выход в финал бундестим можно поставить с коэффициентом 1,50. Аналогичный успех мексиканцев оценивается коэффициентом 2,60.

Алексей Гусев

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