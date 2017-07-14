Лопырева нашла самых симпатичных футболистов «Спартака» и «Локомотива»

Российская модель Виктория Лопырева назвала самых симпатичных, по ее мнению, футболистов московских «Спартака» и «Локомотива». Об этом она рассказала в интервью «Чемпионат.com».

По версии Лопыревой, самыми симпатичными в своих клубах являются защитник железнодорожников Ведран Чорлука и хавбек спартаковцев Александр Самедов. Она отметила, что моднее других одеваются Дмитрий Тарасов («Локомотив») (30 декабря прошлого года он развелся с телеведущей Ольгой Бузовой) и Луис Адриано («Спартак»).

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в пятницу, 14 июля, в Москве. В игре определится обладатель Суперкубка России. В минувшем сезоне спартаковцы впервые с 2001 года стали чемпионами страны, а железнодорожники выиграли Кубок России, обыграв в финале екатеринбургский «Урал».

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка «Спартак». На победу спартаковцев можно поставить с коэффициентом 2,25, шансы на успех железнодорожников оцениваются в 3,20. Встреча начнется в 21:30 мск, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лопырева — модель и телеведущая, осенью 2015-го она стала послом Ростова-на-Дону на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. С декабря 2013-го по май 2015-го девушка была замужем за нападающим «Краснодара» и сборной России Федором Смоловым.

