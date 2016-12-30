Футболист Тарасов развелся с телеведущей Бузовой

Видео: ren.tv

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова официально развелись, передают в пятницу, 30 декабря, dni.ru. По информации РЕН ТВ, брак был расторгнут в одном из ЗАГСов Москвы.

Бывшие супруги отказались комментировать этот шаг. О причинах развода не сообщается.

В ноябре поклонники пары создали интернет-петицию на имя Елены Мизулиной с просьбой помирить Бузову и Тарасова, но сенатор отказалась вмешиваться в жизнь супругов.

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. Поклонники называют пару «тарабузики». В октябре 2016-го появилась информация о размолвке между супругами. Футболист опубликовал в соцсетях фото из больницы, под которым поблагодарил за поддержку не супругу, а маму, а ведущая разместила фотографию в свадебном платье и грустное стихотворение.