ЦСКА обыграл «Анжи» в стартовом туре РФПЛ

Московский ЦСКА обыграл махачкалинский «Анжи» в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась в Каспийске в субботу, 15 июля, и завершилась победой столичной команды со счетом 3:1. У армейцев отличились Виктор Васин (21-я минута), Александр Головин (49-я) и Бибрас Натхо (79-я), реализовавший одиннадцатиметровый. Единственный мяч махачкалинцев забил Иван Маркелов (64-я).

Армейцы набрали 3 очка и возглавили таблицу РФПЛ. Первый тур продлится до 18 июля и завершится московским дерби — вернувшееся в высший дивизион «Динамо» примет действующего чемпиона —«Спартак».

Ранее 15 июля в первом туре РФПЛ «Уфа» с минимальным счетом 1:0 обыграла дебютанта турнира «Тосно», а «Ростов» и екатеринбургский «Урал» завершили встречу вничью 1:1.