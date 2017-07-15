Спорт
 

Дебютант РФПЛ проиграл «Уфе»

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Дебютант Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» уступил «Уфе» в матче первого тура. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась в субботу, 15 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершилась победой уфимцев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 65-й минуте матча забил полузащитник Дмитрий Сысуев.

«Уфа» набрала три очка и возглавила турнирную таблицу РФПЛ. Ранее 15 июля чемпионат стартовал матчем между «Ростовом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Тосно» провел первую игру в РФПЛ в своей истории. В минувшем сезоне команда Дмитрия Парфенова финишировала на втором месте в таблице Футбольной национальной лиги, получив прямую путевку в высший дивизион чемпионата страны.

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