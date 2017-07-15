Сыгран первый матч нового сезона РФПЛ

«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче нового сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 15 июля, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:1. Первыми забили хозяева: на 41-й минуте пенальти реализовал болгарский хавбек Николай Димитров. Ростовчане отыгрались на 60-й минуте после точного удара Александра Гацкана.

14 июля московский «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России (2:1) и впервые в истории завоевал этот трофей. Болельщики обеих команд во время матча вывесили баннер против фильма «Матильда».

В сезоне-2016/17 «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России, «Локомотив» завоевал Кубок страны. «Ростов» занял шестое место в РФПЛ, «Урал» — 11-е.