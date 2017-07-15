Фанаты «Спартака» сравнили вратаря «Локомотива» с обезьяной во время матча

Фанаты московского «Спартака» оскорбили вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, сравнив его с обезьяной. Видеозапись появилась в аккаунте журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Зеленова в Twitter.

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Во время матча за Суперкубок России, который прошел в пятницу, 14 июля, болельщики начали скандировать: «Банана-банана-мама, **** [зачем] российской сборной обезьяна».

Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1. «Спартак» впервые в истории завоевал Суперкубок страны.

В ноябре 2015 года Гильерме, который является уроженцем Бразилии, получил российский паспорт. За национальную сборную он провел два матча.