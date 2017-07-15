«Спартак» впервые в истории завоевал Суперкубок России

Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 14 июля, на стадионе «Локомотив» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Основное время матча закончилось без забитых мячей. Первый гол забил нападающий Луис Адриано, который отличился в первом дополнительном тайме на 101-й минуте. Еще один мяч в ворота железнодорожников отправил форвард Квинси Промес на 113-й.

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На 116-й минуте полузащитник Мануэл Фернандеш сумел отыграть один мяч.

Перед матчем болельщики команд устроили драку. Она завязалась после нецензурной кричалки железнодорожников, адресованной фанатам красно-белых. Стычка была остановлена сотрудниками полиции.

«Спартак» впервые в своей истории выиграл Суперкубок России. «Локомотив» является двукратным обладателем трофея.