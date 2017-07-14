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Игроки «Локомотива» добрались на матч за Суперкубок на МЦК

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Футболисты московского «Локомотива» добрались на матч за Суперкубок России со «Спартаком» на МЦК. Об этом сообщается в аккаунте клуба в Twitter.

«Добираемся на Суперкубок на МЦК — быстро и комфортно», — отметила пресс-служба красно-зеленых.

Матч пройдет в пятницу, 14 июля, на стадионе «Локомотив», который расположен около одноименной станции МЦК.
«Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 21:30 мск.

Букмекеры назвали «Спартак» фаворитом предстоящей игры. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2,25, шансы на успех железнодорожников оцениваются в 3,20.

В минувшем сезоне «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России. Красно-белые под руководством итальянского тренера Массимо Карреры набрали 69 очков в 30 турах Российской футбольной премьер-лиги. «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв екатеринбургский «Урал» в финальном матче.

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