Фанаты «Спартака» и «Локомотива» подрались перед матчем за Суперкубок

Фанаты московских «Спартака» и «Локомотива» устроили драку перед матчем за Суперкубок России. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел возле касс стадиона «Локомотив», на котором проходит встреча. После нецензурной кричалки железнодорожников, адресованной болельщикам красно-белых, между фанатами завязалась потасовка. Стычка была остановлена сотрудниками полиции.

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На момент написания заметки счет в матче — 0:0. Идет 70-я минута. «Лента.ру» ведет текстовую трансляцию поединка.

Букмекеры назвали «Спартак» фаворитом предстоящей игры. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2,25, шансы на успех железнодорожников оцениваются в 3,20.

В минувшем сезоне «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России. «Локомотив» стал обладателем Кубка России, обыграв екатеринбургский «Урал» в финальном матче.