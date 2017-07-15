Поклонская прокомментировала баннер болельщиков против «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская похвалила болельщиков, выступивших против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Запись парламентарий сделала на своей странице в Facebook.

«Болельщики прислали на почту фотографии. Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!» — написала Поклонская.

На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» фанаты обоих клубов вывесили баннер с надписью: «За Веру, Царя и Отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!» Болельщики «Локо» вывесили его на фанатской трибуне за воротами, спартаковские — на центральной.

Встреча прошла в пятницу, 14 июля, и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. «Спартак» впервые завоевал Суперкубок России.

В фильме «Матильда», который появится в кинотеатрах 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Николай II был причислен РПЦ к лику святых в 2000 году.

Поклонская ведет активную борьбу против выхода фильма в прокат. Она несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту на предмет оскорбления чувств верующих.