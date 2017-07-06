Поклонская опубликовала видео с «порнографическими» ролями актера из «Матильды»

Депутат Госудумы Наталья Поклонская опубликовала в своем Facebook ролик, в котором смонтировала подборку «порнографических и антихристианских» ролей актера Ларса Айдингера, сыгравшего в еще не вышедшем фильме режиссера Учителя «Матильда» цесаревича Николая (в будущем царя Николая II). Соответствующее видео также доступно на YouTube.

«Всех неравнодушных, кто присылает мне все новые безобразные амплуа "гениального", со слов режиссера Учителя, "подобранного по душевному складу" актера на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности», — подписала Поклонская публикацию.

При этом кинокритик Давид Шнейдеров рассказал Национальной службе новостей (НСН), что многие известные актеры снимались в порнофильмах, но тем не менее это не сказалось на их популярности. «Но я рад, что к армии поклонников фильма Алексея Учителя "Матильда" присоединится армия поклонников порнофильмов», — добавил он.

В июне Айдингер был удивлен, узнав о своей репутации порноактера, но нашел ей объяснение. «Странно слышать, что якобы в фильме ["Матильда"] есть порнографические элементы или то, что я порноактер из Германии. Это не так! Я снялся в фильме "Гольциус и Пеликанья компания" у Питера Гринуэя, и, быть может, это дало пищу для подобного рода рассуждений», — предположил он.

Ларс Айдингер — немецкий актер, режиссер и музыкант, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Играл в фильмах-призерах Берлинского («Страсть не знает преград» Марен Аде) и Каннского фестивалей («Персональный покупатель» Оливье Ассаяса), в ленте классика британского кино Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания», повествующей о жизни голландского мастера эротической гравюры XVI века Гольциуса.

Скандал вокруг картины «Матильда» разгорелся в ноябре 2016 года. Тогда Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих.

В широкий прокат картина выйдет 25 октября.