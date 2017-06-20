Заказанную Поклонской книгу «Ложь "Матильды"» издали на Урале

В Екатеринбурге в продаже появилась книга «Ложь "Матильды"» за авторством кандидата исторических наук и исследователя эпохи Николая II Петра Мультатули. Она была написана по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщает портал Znak.com во вторник, 20 июня.

Книга посвящена критике ленты режиссера Алексея Учителя «Матильда», которая еще не вышла в прокат.

«Депутатом Государственной думы Н. В. Поклонской перед нами были поставлены следующие вопросы: 1. Какие образы исторических лиц Российской империи, а также канонизированных РПЦ святого Государя Николая II, Государыни Александры Федоровны формируются фильмом "Матильда" Алексея Учителя? 2. Искажаются ли реальные факты в фильме "Матильда" режиссера Алексея Учителя, если да, то какие именно элементы и особенности дают основание для такого вывода?», — отмечает Мультатули в предисловии (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В книге, в частности, утверждается, что все сцены «Матильды» «являются полным вымыслом авторов», а «юношеское увлечение Цесаревичем Николаем Александровичем Кшесинской не носило с его стороны характера любовной страсти и не переходило в сексуальную связь».

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Отмечается, что тираж «Лжи "Матильды"» составляет три тысячи экземпляров. Книга подготовлена издательством екатеринбургского Храма-на-крови и отпечатана по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Скандал вокруг картины «Матильда» разгорелся в ноябре 2016 года. Тогда Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. В апреле она представила результаты экспертизы, в которой на основе трейлеров и сценария утверждалось, что лента оскорбляет чувства верующих.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат фильм выйдет 25 октября.