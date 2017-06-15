Путин назвал режиссера «Матильды» патриотом

Президент России Владимир Путин заявил, что уважает режиссера Алексея Учителя и знает о том, что он патриот. Об этом глава государства рассказал во время прямой линии.

«Мы с Учителем знакомы лично. Я уважаю его как человека, настроенного патриотически, мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Поклонской. Никто не пытается запретить. Поклонская пытается защитить свою позицию. Никаких решений запретительных по этому поводу нет», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что знает и более жесткие картины о царской семье.

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Вопрос о нападках на еще не вышедший фильм «Матильда» задал актер Сергей Безруков. Он также упомянул обыски в «Гоголь-центре» Кирилла Серебренникова и выразил опасения, что кто-то намеренно старается создать негативный фон среди деятелей культуры.

Скандал вокруг картины «Матильда» разгорелся в ноябре 2016 года. Тогда депутат Госдумы Наталья Поклонская несколько раз направляла генпрокурору России Юрию Чайке запрос о проверке картины. В апреле она представила результаты экспертизы, в которой на основе трейлеров и сценария ленты утверждалось, что лента оскорбляет чувства верующих.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября, а в широкий прокат она выйдет 25 октября. В фильме рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.