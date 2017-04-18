Эксперты сочли Матильду из фильма Учителя похожей на крысу

В Twitter появился снимок фрагмента экспертного заключения, данного специалистами фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Пост был опубликован в аккаунте «Свободные новости». Целиком документ доступен на сайте депутата Госдумы Натальи Поклонской.

В публикации приводится часть документа, которая касается образа балерины Матильды Кшесинской. Эксперты называют танцовщицу «некрасивой (с точки зрения классических европейских и, в частности, русских представлений о женской красоте) по внешности и иным физическим данным».

В частности, специалисты обращают особое внимание на то, что «на известных ее фотографиях четко видны: выпирающие кривые зубы, вытянутая вперед форма лица, делающая ее внешне сходной с мышью или крысой, несуразная фигура».

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По мнению экспертов, тот факт, что балерину в ленте Учителя играет «актриса с удовлетворительными внешними данными», значения не имеет.

Режиссер прокомментировал данное заключение, подчеркнув, что ему «стыдно и горько» за людей, составивших документ.

Оценка картине была дана группой специалистов по просьбе депутата Поклонской. 17 апреля экспертиза, в которой подтверждается оскорбление содержанием еще не вышедшего фильма чувств верующих, была направлена в Генпрокуратуру.

Премьера «Матильды» состоится 6 октября. Лента выйдет в широкий прокат 25 октября.