В Кремле посчитали странным оценивать еще не завершенную «Матильду»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты экспертизы по фильму Алексея Учителя «Матильда». Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Дело в том, что фильм "Матильда" до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию. И пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что не знает, «какие именно эксперты оценивали фильм», и что «эксперт эксперту — рознь». Такое высказывание Песков сделал по поводу специалистов, к которым обращалась депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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«Я не знаю, существуют ли такие эксперты, которые могут давать такие заключения — о соответствии того или иного образа канонизированному образу. Это очень непростой вопрос, мы с вами не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они пришли к такому выводу», — добавил он.

Ранее в понедельник Поклонская направила в Генпрокуратуру России результаты экспертизы, которой подтверждается оскорбление содержанием «Матильды» чувств верующих. По словам депутата, специалисты — какие именно, она не сообщила — исследовали опубликованные трейлеры и сценарий ленты.

Картина, рассказывающая об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, выйдет на экраны 26 октября. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре.