Премьера «Матильды» состоится в Мариинском театре

Премьера фильма «Матильда» российского режиссера Алексея Учителя пройдет 6 октября в Мариинском театре. Об этом в понедельник, 13 марта, ТАСС сообщили прокатчики картины.

«Выбор места премьеры создателями кинокартины неслучаен, ведь именно в Мариинском театре на рубеже XIX-XX веков блистала главная героиня ленты, прима-балерина Матильда Кшесинская», — заявили представители прокатной компании.

Это будет первая кинопремьера в истории театра.

Отмечается, что художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступил музыкальным продюсером «Матильды».

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«Маэстро лично дирижировал оркестром на записи музыки для фильма, сочиненной дважды номинированным на "Оскар" американским кинокомпозитором Марко Белтрами», — добавила собеседница агентства.

В картине рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Выбранная тематика возмутила православных активистов, которые посчитали, что лента искажает представления о России и глумится над образом императора Николая II, причисленного Русской православной церковью к лику святых.

31 января организация «Христианское государство — Святая Русь» пригрозила директорам кинотеатров поджогами за показ «Матильды».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно направляла запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить «Матильду» на экстремизм.