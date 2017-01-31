Активисты пообещали сжечь кинотеатры за показ «Матильды» Учителя

Организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 31 января

«Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану"», — передает текст письма телеканал НТВ.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что организация «Христианское государство — Святая Русь» не имеет отношения к церкви.

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30 января депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку повторно проверить фильм Учителя. Она призвала правоохранительные органы прочитать сценарий ленты и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание.

В тот же день Константин Севенард, правнук Матильды Кшесинской, о которой рассказывается в фильме Учителя, заявил в интервью kp.ru, что у балерины и Николая II в 1911 году родилась дочь. «Николай II был близок с Матильдой Кшесинской — это известный доказанный факт», — подчеркнул Севенард.

24 января глава Общественного совета при Минкульте России Павел Пожигайло сообщил, что в организацию поступили 20 тысяч подписей под требованием запретить показ «Матильды».

Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест». Активисты обвинили авторов картины в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

Премьера фильма Учителя назначена на октябрь 2017 года. В картине рассказывается об отношениях цесаревича Николая (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.