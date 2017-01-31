РПЦ осудила угрозы активистов в адрес прокатчиков и зрителей «Матильды»

Русская православная церковь предупредила о недопустимости угроз со стороны общественных организаций, называющих себя христианскими, в адрес кинотеатров, планирующих демонстрировать фильм Алексея Учителя «Матильда». Слова замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе приводит РИА Новости.

«Любая общественная организация вправе заявить свое мнение по поводу фильма "Матильда", но ни одна из этих организаций не может выдавать свою позицию за общецерковную и ассоциировать себя с Русской православной церковью. Мы неоднократно заявляли, что любая общественная деятельность должна осуществляться в рамках действующего законодательства, особенно после принятия закона "О защите прав верующих"», — заявил представитель РПЦ.

Он добавил, что «Матильда» действительно может вызвать определенное непонимание среди православных верующих.

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«На наш взгляд, следует избегать искажения исторической правды, образов любимых народом святых и намеренно спекулировать на уважительных чувствах большей части общества к тем или иным историческим личностям», — сказал Кипшидзе.

Ранее организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда».

«Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану"», — говорится в заявлении.

30 января депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку повторно проверить фильм Учителя. Она призвала правоохранительные органы прочитать сценарий ленты и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание.

Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест». Активисты обвинили авторов картины в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

Премьера фильма Учителя назначена на октябрь 2017 года. В картине рассказывается об отношениях цесаревича Николая (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.