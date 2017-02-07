Песков предложил критикующим «Матильду» сперва посмотреть фильм

Желающим высказаться о ленте Алексея Учителя «Матильда» следует сначала посмотреть ее, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хотелось бы предложить, наверное, когда картина будет готова, ее посмотреть всем тем, кто хочет ее комментировать, и уже обменяться с авторами этой картины и с представителями Минкульта мнениями», — подчеркнул Песков. Он отметил, что правительство не хочет оставаться в стороне в этой дискуссии, но не может что-то говорить о фильме, которого еще никто не видел.

Представитель Кремля напомнил о послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором тот заявил, что «и в культуре, и в политике, в средствах массовой информации и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию».

Материалы по теме Любовница августейших особ Чем режиссера Алексея Учителя заинтересовал роман Николая II и Матильды Кшесинской

Ранее 7 февраля Союз кинематографистов России выступил с открытым письмом в поддержку «Матильды». В обращении выражалась озабоченность деятельностью депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая «вот уже во второй раз намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих» в картине Учителя.

31 января организация «Христианское государство — Святая Русь» пригрозила директорам кинотеатров поджогами за показ «Матильды». В РПЦ осудили эти заявления.

Днем ранее Поклонская повторно попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить ленту Учителя. В ноябре 2016-го депутат уже направляла в прокуратуру подобный запрос.

Фильм Учителя выйдет в прокат 25 октября 2017 года. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.