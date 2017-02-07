Союз кинематографистов России выступил с открытым письмом в поддержку «Матильды»

Российские кинематографисты написали открытое письмо о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Обращение опубликовано на сайте Киносоюза во вторник, 7 февраля.

«Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», — говорится в письме.

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Кинематографисты выразили озабоченность деятельностью депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая «вот уже во второй раз намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих» в картине Учителя. Они также напомнили об угрозах кинотеатрам страны, поступавшим от организации «Православное государство — святая Русь». Активисты пообещали сжигать учреждения, которые будут показывать «Матильду».

«Ситуация вокруг “Матильды” вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы "Тангейзер", погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа. Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые православные активисты, но официальная церковь не дает оценки происходящего», — отмечается в обращении.

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Под открытым письмом киносоюза подписались более 50 деятелей культуры, среди которых Александр Гельман, Павел Лунгин, Борис Хлебников, Марина Разбежкина, Павел Костомаров и Александр Котт.

31 января организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинозалов письма с угрозами и требованиями отказаться от проката «Матильды». Церковь осудила эти заявления.

30 января Поклонская повторно попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить фильм Учителя. Она предложила изучить сценарий ленты и обратить внимание на расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино, на ее создание. В ноябре 2016-го депутат уже направляла генпрокурору запрос о проверке фильма Учителя. Тогда она заявила, что к ней поступили жалобы на эту картину.

Фильм Учителя выйдет в прокат 25 октября 2017 года. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.