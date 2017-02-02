Учитель заявит на Поклонскую в Генпрокуратуру из-за «Матильды»

Создатели фильма «Матильда» подадут в Генпрокуратуру заявление на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, активно выступающую против еще не вышедшей в прокат картины. Об этом режиссер Алексей Учитель рассказал ТАСС.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», — сообщил кинематографист.

31 января организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинозалов письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». Активисты угрожали поджогами непослушных кинотеатров и возможными человеческим жертвами. Русская православная церковь осудила эти заявления.

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30 января Поклонская повторно попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить фильм Учителя. Она предложила изучить сценарий ленты и обратить внимание на расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание. По мнению депутата, лента искажает представления о России и глумится над образом императора Николая II, причисленного Русской православной церковью к лику святых.

В ноябре 2016 года Поклонская уже направляла генпрокурору запрос о проверке фильма «Матильда». Депутат подчеркнула, что к ней поступили жалобы на эту ленту. Учитель тогда заявил, что его фильм критикуют «липовые общественники». Поклонская в ответ выразила мнение, что такими высказываниями режиссер пытается сделать рекламу картине, передает Национальная служба новостей (НСН).

Фильм Учителя выйдет в прокат 25 октября 2017 года. В картине рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.