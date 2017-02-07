РПЦ отказалась требовать цензуры фильма «Матильда»

Русская православная церковь (РПЦ) не будет требовать цензурирования фильма «Матильда», создателей которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил RT зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

При этом он отметил, что «ответственность режиссера никто не отменял». «Церковь уже заявила свою позицию, указав на то, что при художественном рассмотрении событий, которые стали предметом фильма, следует проявлять деликатность и такт», — добавил Кипшидзе.

В свою очередь режиссер Павел Лунгин, подписавший обращение в защиту «Матильды», назвал попытки запретить эту ленту мракобесием. «В зародыше пытаются задавить свободу искусства, свободу самовыражения. Это совершенно невозможно и нетерпимо. Мне кажется, любой человек, который занимался искусством, который любит искусство, должен бороться с этим», — сказал он Национальной службе новостей (НСН).

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Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что желающим высказаться о картине «Матильда» Алексея Учителя следует сначала посмотреть ее.

В этот же день Союз кинематографистов России выступил с открытым письмом в поддержку фильма. Подписавшиеся, в том числе Лунгин, выразили озабоченность деятельностью депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая «вот уже во второй раз намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих» в картине Учителя.

Днем ранее Поклонская повторно попросила Генпрокуратуру проверить ленту Учителя. В ноябре 2016-го депутат уже направляла в надзорное ведомство подобный запрос.

«Матильда» выйдет в прокат 25 октября 2017 года. В основе сюжета — отношения цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.