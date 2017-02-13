Поклонской посоветовали не разыгрывать северокавказскую карту против «Матильды»

Заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что фильмом «Матильда» Алексея Учителя оскорблены мусульмане, выводят конфликт «на новый уровень очень страшной игры», считает адвокат режиссера Константин Добрынин. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник, 13 февраля.

Добрынин заявил, что своими действиями Поклонская пытается «разыграть северокавказскую карту» и тем самым встает «на очень опасную и травматичную для каждого русского человека дорогу».

«Вы публично предъявили некое обращение неустановленных лиц, назвавших себя оскорбленными мусульманами. Вы утверждали, что даже исповедующие ислам жители Северного Кавказа оскорблены трейлером, в котором якобы неподобающим образом выглядит наш русский святой царь», — обратился адвокат к парламентарию.

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Днем ранее Поклонская сообщила в эфире телеканала «Россия 24», что с заявлением против проката «Матильды» к ней обратились мусульмане одной из российских республик, сообщало «Интерфакс». Депутат отметила, что всего на ее имя поступило 20 тысяч писем против фильма Учителя.

30 января Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку повторно проверить «Матильду». Она призвала сотрудников прокуратуры прочитать сценарий картины и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных на нее. В ноябре 2016 года парламентарий уже отправляла Чайке подобный запрос.

В фильме Учителя, премьера которого состоится 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.