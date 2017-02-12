Поклонская объяснила запросы в прокуратуру по «Матильде» Учителя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на ее имя поступило 20 тысяч обращений против проката фильма Алексея Учителя «Матильда». В эфире телеканала «Россия 24» она объяснила свои обращения в прокуратуру тем, что «делает свою работу», передает «Интерфакс» в воскресенье, 12 февраля.

«Положить в шкаф и забыть, сказать, что я не получала таких обращений, я не имею ни морального, ни законного права. Здесь необходимо детально рассматривать все вопросы, доводы», — отметила Поклонская.

Она подчеркнула, что в случае с фильмом нельзя ограничивать свободу творчества, но также необходимо не допустить нарушений конституционных прав граждан.

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10 февраля депутат обратилась в Главное управление центра по противодействию экстремизму МВД России с запросом о проверке движения «Христианское государство — Святая Русь». Поклонская объяснила, что активистов связали с заявителями на ее имя, однако, по ее словам, организация «не имеет никакого отношения» к подписям, собранным против «Матильды».

31 января представители «Христианского государства» отослали директорам кинотеатров страны письма с угрозами, в которых потребовали отказаться от проката «Матильды». В РПЦ осудили эти заявления.

Днем ранее Поклонская обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой повторно проверить фильм Учителя. Она призвала правоохранительные органы прочитать сценарий картины и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание. В ноябре 2016-го депутат уже отправляла в прокуратуру подобный запрос.

Премьера «Матильды» намечена на 25 октября. В фильме рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.