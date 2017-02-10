Культура
 

Поклонская открестилась от противников «Матильды» и обвинила их в экстремизме

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Главное управление центра по противодействию экстремизму МВД России запрос о проверке движения «Христианское государство — Святая Русь». Об этом парламентарий заявила «Ленте.ру».

«Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь. И именно с целью установить существование таких лиц, такой организации, а также наличие или отсутствие противоправных действий мною и был подготовлен запрос. В настоящее время он находится на рассмотрении», — подчеркнула Поклонская.

Депутат добавила, что членов «Христианского государства» связали с заявителями на ее имя, однако, по ее словам, активисты организации «не имеют никакого отношения» к 20 тысячам подписям, собранным против кинофильма «Матильда».

Поклонская осудила действия активистов, призвавших запретить прокат фильма «Матильда» Алексей Учителя. По ее мнению, угрозы экстремистского характера недопустимы и требуют реакции правоохранительных органов.

31 января активисты «Христианского государства» отослали директорам кинотеатров страны письма, в которых потребовали отказаться от проката «Матильды», угрожая поджогами. В РПЦ осудили эти заявления и опровергли причастность церкви к организации.

Накануне Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку повторно проверить фильм Учителя. Она призвала правоохранительные органы прочитать сценарий ленты и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание.

В ноябре 2016-го парламентарий уже направляла в прокуратуру подобный запрос.

Фильм Учителя выйдет в прокат 25 октября 2017 года. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

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