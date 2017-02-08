Учитель обвинил Поклонскую в некомпетентности

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель назвал некомпетентной критику ленты со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом он заявил в среду, 8 февраля, Национальной службе новостей (НСН).

По мнению Учителя, Поклонская «позволила себе ряд некомпетентных и лживых комментариев, а также заведомо ложный донос о совершении ряда преступлений создателями картины». Режиссер не уточнил, какие высказывания он имеет в виду.

Учитель заверил, что лента будет показана всем заинтересованным лицам, после чего все вопросы к ней должны отпасть.

Ранее в среду режиссер обратился к генпрокурору Юрию Чайке с заявлением, в котором попросил оградить коллектив его фильма «Матильда» от клеветы со стороны Поклонской. Он отметил, что вокруг ленты нагнетается «необъяснимая с позиций права и здравого смысла истерия».

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30 января Поклонская повторно попросила генпрокурора проверить фильм, призвав правоохранительные органы прочитать сценарий ленты и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных на ее создание. «Сюжет фильма состоит из выдуманных романтических отношений святого государя Николая II с балериной Мариинского театра Матильдой», — заявила депутат телеканалу «360».

Кроме того, как считает Поклонская, создатели картины нарушили право на неприкосновенность частной жизни. «Законом запрещается сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия, — приводит слова парламентария kp.ru. — Тот факт, что Николай Александрович и его семья были убиты, не лишает их указанного права».

В ноябре 2016-го депутат уже направляла в Генпрокуратуру запрос с требованием проверить «Матильду».

Фильм Учителя выйдет в прокат 25 октября 2017 года. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.