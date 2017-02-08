В сети появился второй трейлер «Матильды» Учителя

Создатели «Матильды» выпустили новый трейлер фильма. Второй проморолик появился на YouTube-канале портала «КиноПоиск».

Картина выйдет на экраны 25 октября. Ее премьера была намечена на март, но в декабре 2016-го дату изменили. Компания-прокатчик «Каро-Премьер» объявила, что это решение не связано со скандалом вокруг «Матильды».

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В ноябре прошлого года активисты движения «Царский крест» обвинили авторов ленты в антироссийских и антирелигиозных провокациях. Фильм также подвергался критике со стороны представителей РПЦ и Дома Романовых. В Общественном совете при Минкульте России заявили, что к ним поступило 20 тысяч подписей под требованием запретить картину. Депутат Госдумы Наталья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду». Организация «Христианское государство — Святая Русь» пригрозила кинотеатрам поджогами, если те будут показывать ленту.

«Матильда» режиссера Алексея Учителя рассказывает об отношениях наследника российского престола цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и примы-балерины Матильды Кшесинской. Роль Кшесинской исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, а цесаревича сыграл немец Ларс Айдингер. В ленте также снялись Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш и Евгений Миронов.