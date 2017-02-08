СМИ узнали причину обращения Учителя в Генпрокуратуру

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала у создателей «Матильды» полный сценарий фильма. Это заставило режиссера картины Алексея Учителя обратиться к генпрокурору Юрию Чайке, сообщает «Московский комсомолец» в среду, 8 февраля.

Как пишет издание, правоохранительные органы истребовали сценарий «с целью организации его исследования комиссией экспертов». Свой запрос прокуратура обосновала тем, что в ведомство «на системной основе поступают многочисленные обращения граждан, в том числе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Поклонской Н.В. по вопросу возможного наличия признаков экстремизма, а также оскорбления религиозных чувств верующих в действиях создателей кинофильма».

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Ранее в среду Учитель обратился к Чайке с заявлением, в котором попросил оградить коллектив «Матильды» от клеветы со стороны Поклонской. Он отметил, что вокруг фильма нагнетается «необъяснимая с позиций права и здравого смысла истерия». Кинематографист также пожаловался на угрозы экстремистов из-за его ленты.

30 января Поклонская отправила генпрокурору повторный запрос, призвав проверить сценарий ленты и расходование денег, выделенных на картину Фондом кино. Депутат заявила, что в исследовании сценария «Матильды» должны принять участие профессиональные историки и представители церкви. В ноябре 2016 года парламентарий уже направляла в правоохранительные органы подобный запрос.

Премьера «Матильды» намечена на 25 октября. В ленте рассказывается об отношениях императора Николая II (Ларс Айдингер) и примы-балерины Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска). В фильме также сыграли Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш и Евгений Миронов.