Учитель пожаловался в Генпрокуратуру на Поклонскую и экстремистов

Режиссер Алексей Учитель обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением, в котором попросил оградить коллектив его фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом РИА Новости в среду, 8 февраля, заявил адвокат кинематографиста Константин Добрынин.

Учитель также призвал обезопасить съемочную группу, актеров и работников прокатных организаций от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности». Режиссер заявил, что вокруг ленты нагнетается «необъяснимая с позиций права и здравого смысла истерия».

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«Фильм в работе. Его еще никто не видел и не может судить о его достоинствах, недостатках, соответствии или несоответствии авторского замысла реальной истории жизни его персонажей. Тем более — делать выводы о каком бы то ни было поругании памяти, нарушении прав их реальных прототипов», — написал Учитель в обращении на имя Чайки.

Добрынин отметил, что тоже обратился в Генпрокуратуру. Он попросил проверить, были ли у Поклонской законные основания для запроса о проверке «Матильды». Адвокат также направил заявления в Следственный комитет и главное управление по противодействию экстремизму МВД по поводу деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь».

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31 января активисты «Христианского государства» отослали директорам кинотеатров страны письма, в которых потребовали отказаться от проката «Матильды», угрожая поджогами. В РПЦ осудили эти заявления.

Днем ранее Поклонская повторно попросила Чайку проверить ленту Учителя, призвав правоохранительные органы прочитать сценарий ленты и инспектировать расходование бюджетных средств, выделенных Фондом кино на ее создание. В ноябре 2016-го депутат уже направляла в прокуратуру подобный запрос.

Фильм Учителя выйдет в прокат 25 октября 2017 года. В ленте рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.