Песков пообещал Учителю жесткую реакцию на угрозы экстремистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми анонимные угрозы в адрес режиссера Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Его слова в среду, 8 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля напомнил о послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию. «Президент однозначно сказал, что считает неприемлемым агрессивную реакцию, которая выливается в вандализм и нарушение закона. И президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко», — отметил Песков.

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«Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь". Мы специально проконсультировались — в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть по сути речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что деятелям культуры следует четко разъяснять отсутствие своих намерений оскорбить чьи-то чувства. «Никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию — это слова нашего президента», — отметил он.

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Ранее 8 февраля Учитель обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением, в котором попросил оградить коллектив его фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от угроз со стороны экстремистов.

31 января организация «Христианское государство — Святая Русь» пригрозила директорам кинотеатров страны поджогами за показ «Матильды». В РПЦ осудили эти заявления. Днем ранее Поклонская повторно попросила генпрокурора Юрия Чайку проверить ленту Учителя. В ноябре 2016-го депутат уже направляла в подобный запрос.