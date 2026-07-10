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14:11, 10 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали удивительным одно требование Украины к Совбезу ООН

Депутат Журова назвала бессмысленным требование Украины к Совету Безопасности ООН
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Украина не может требовать мира, пока сама отказывается от прекращения огня, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Украина призвала Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принять резолюцию о немедленном прекращении огня.

«Они же сами не прекращают огонь. Это очень удивительно. Они, видимо, хотят, чтобы мы односторонне прекратили огонь, а они бы дальше нас бомбили еще и вглубь страны. Просто вопрос, без мирного-то соглашения заставить прекращать огонь одну сторону — это бессмысленно абсолютно. Поэтому тут [Украина] должна призвать себя же сесть за стол переговоров и начать действительно вести мирные переговоры. И только после этого уже прекращение огня», — сказал Журова.

По словам парламентария, любая страна имеет право обратиться в ООН, но главное — это выполнение обязательств. Она отметила, что заявление Киева может быть рассчитано на создание видимости мирных намерений для своего же населения.

«По сути, понятно, что каждая страна может обратиться в ООН с таким призывом. Просто вопрос, как она будет исполнять. То есть если они такое заявление делают, то после этого ООН должна обратиться к ним. Может быть, они для населения своего это делают, чтобы видели, что хотя бы слова есть. Но это не действия, это слова», — добавил Журова.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая в ООН Сунь Лэй выступил с призывом ко всем сторонам конфликта на Украине. Он подчеркнул, что необходимо прилагать все усилия для деэскалации ситуации.

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