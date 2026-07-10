Российской «Акуле» исполнилось полвека

«Севмаш»: Самой большой атомной подлодке в мире — «Акуле» — исполнилось полвека

Самой большой атомной подводной лодке (АПЛ) в мире — российской субмарине проекта 941 «Акула» — исполнилось полвека. Об этом РИА Новости сообщили на заводе «Севмаш».

«Исполняется 50 лет со дня закладки самой большой атомной подводной лодки в мире — тяжелого атомного подводного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской"», — рассказали на предприятии.

Там добавили, что за свои размеры — полное водоизмещение 49,8 тысячи тонн, длину 172 метра и ширину 23,3 метра — АПЛ занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

В октябре 2025 года обозреватель National Security Journal Брент Иствуд заявил, что советские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 «Акула» до сих пор недостижимы для Военно-морских сил США.

В марте того же года глава Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Владимир Мальцев сообщил, что субмарина «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» станет экспонатом музея в Ленинградской области.