В США назвали недостижимое для Америки оружие СССР

NSJ: Советские АПЛ проекта 941 «Акула» до сих пор недостижимы для ВМС США
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Советские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 «Акула» до сих пор недостижимы для Военно-морских сил (ВМС) США, пишет обозреватель National Security Journal (NSJ) Брент Иствуд.

Автор назвал субмарины проекта 941 «Акула» специально адаптированными для действий в суровых арктических условиях, что достигалось наличием внутри легкого корпуса пяти обитаемых прочных корпусов. Обозреватель отметил грозное вооружение подводного корабля — 20 баллистических ракет Р-39 с разделяющимися головными частями, а также наличие для экипажа комфортных кают и сауны.

Автор пишет, что АПЛ проекта 941 «Акула» были созданы специально для ядерной войны и отличались меньшей акустической заметностью, чем этого ожидала американская сторона. «Эта штука была создана для уничтожения и разрушения», — уверяет автор.

Иствуд напомнил, что в 2023 году Военно-морской флот (ВМФ) России лишился последней АПЛ проекта 941 «Акула» — испытательного ТК-208 «Дмитрий Донской», который прошел модернизацию и стал носителем баллистических межконтинентальных ракет Р-30 «Булава-30». «Хорошо, что ядерное оружие так и не было применено», — заключает обозреватель.

В марте глава Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Владимир Мальцев сообщил, что субмарина ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» станет экспонатом музея в Ленинградской области.

В феврале 2023-го он же рассказал, что данная АПЛ выведена из состава ВМФ России.

