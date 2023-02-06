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12:04, 6 февраля 2023Наука и техника

«Дмитрия Донского» вывели из боевого состава ВМФ России

Глава ДПФ Мальцев: подводный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») вывели из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС сообщил глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

По его словам, атомная подводная лодка (АПЛ) будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске вместе с другими субмаринами этого проекта.

Мальцев добавил, что название «Дмитрий Донской» не вычеркнут из списка кораблей флота. «Новый стратег "Дмитрий Донской" проекта "Борей-А" строится на заводе "Севмаш"», — сказал он.

Атомную подлодку «Дмитрий Донской» спустили на воду в 1980 году, а в 1981 году АПЛ вступила в строй. После модернизации по проекту 941УМ на подлодке испытывали баллистические ракеты «Булава».

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Ранее Мальцев сообщил, что сроки утилизации атомной подлодки еще не определены. Он отметил, что сроки утилизации зависят от финансирования работ.

В декабре командир подлодки «Дмитрий Донской» капитан первого ранга Олег Цыбин рассказал, что экипаж подводного крейсера способен выполнять задачи в море без старшего на борту. По его словам, «Дмитрий Донской» за 40 лет прошел 110 тысяч морских миль, тем самым более четырех раз обогнув Землю.

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Даниил Иринин
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