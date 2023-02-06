«Дмитрия Донского» вывели из боевого состава ВМФ России

Глава ДПФ Мальцев: подводный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») вывели из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС сообщил глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

По его словам, атомная подводная лодка (АПЛ) будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске вместе с другими субмаринами этого проекта.

Мальцев добавил, что название «Дмитрий Донской» не вычеркнут из списка кораблей флота. «Новый стратег "Дмитрий Донской" проекта "Борей-А" строится на заводе "Севмаш"», — сказал он.

Атомную подлодку «Дмитрий Донской» спустили на воду в 1980 году, а в 1981 году АПЛ вступила в строй. После модернизации по проекту 941УМ на подлодке испытывали баллистические ракеты «Булава».

Ранее Мальцев сообщил, что сроки утилизации атомной подлодки еще не определены. Он отметил, что сроки утилизации зависят от финансирования работ.

В декабре командир подлодки «Дмитрий Донской» капитан первого ранга Олег Цыбин рассказал, что экипаж подводного крейсера способен выполнять задачи в море без старшего на борту. По его словам, «Дмитрий Донской» за 40 лет прошел 110 тысяч морских миль, тем самым более четырех раз обогнув Землю.