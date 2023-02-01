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14:22, 1 февраля 2023Наука и техника

В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»

Глава ДПФ Мальцев: сроки утилизации АПЛ «Дмитрий Донской» не определены

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Сроки утилизации атомной подводной лодки (АПЛ) Дмитрий Донской еще не определены. Об этом ТАСС рассказал глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

«В настоящее время подлодка "Дмитрий Донской" в ожидании утилизации, она будет находиться в Северодвинске вместе с двумя другими корпусами этого проекта», — заметил глава ОДП.

Мальцев добавил, что сроки утилизации субмарины зависят от финансирования соответствующих работ.

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В декабре командир атомной подводной лодки (АПЛ) капитан первого ранга Олег Цыбин заявил, что экипаж тяжелого атомного подводного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» способен выполнять задачи в море без старшего на борту.

Тогда же он напомнил, что АПЛ за 40 лет прошла 110 тысяч морских миль, тем самым более четырех раз обогнув Землю.

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