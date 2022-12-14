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16:32, 14 декабря 2022Наука и техника

В России рассказали об опыте экипажа «Дмитрия Донского»

Капитан Цыбин: экипаж АПЛ «Дмитрий Донской» способен выполнять задачи без старших на борту

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Экипаж тяжелого атомного подводного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» способен выполнять задачи в море без старшего на борту. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир атомной подводной лодки (АПЛ) капитан первого ранга Олег Цыбин.

«Личный состав обладает огромным опытом эксплуатации материальной части. Это единственный экипаж ВМФ РФ, который самостоятельно выполняет задачи в море без офицеров походного штаба, без старшего на борту, проводит ракетные стрельбы. Моряки-подводники, несущие службу на АПЛ "Дмитрий Донской", имеют технические знания, достаточные для проведения мелкого ремонта, и применяют их, чтобы корабль безаварийно выполнял все поставленные задачи», — сказал Цыбин.

Он отметил, что на подлодке служит слаженный личный состав. «Экипаж сформирован давно. Личный состав имеет крепкий костяк, который несет службу на одних и тех же боевых постах, командных пунктах. Люди хорошо знают друг друга, доверяют. Это коллектив, на который можно положиться», — подчеркнул капитан первого ранга Цыбин.

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Ранее глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что АПЛ «Дмитрий Донской» выведут из состава Военно-морского флота России. Основной экипаж подводного крейсера покинул подлодку.

В сентябре источник ТАСС рассказал, что «Дмитрий Донской» обеспечил безопасность испытаний атомных подлодок «Красноярск» проекта 885М и «Генералиссимус Суворов» проекта 955А.

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Даниил Иринин
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