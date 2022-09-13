«Дмитрий Донской» обеспечил безопасность «Красноярска» и «Суворова»

ТАСС: подлодка «Дмитрий Донской» приняла участие в испытаниях АПЛ «Красноярск» и «Суворов»

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 принял участие в испытаниях атомных подводных лодок (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М и «Генералиссимус Суворов» проекта 955А. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время в акватории Баренцева моря проходят заводские ходовые испытания атомные подлодки "Красноярск" и "Генералиссимус Суворов". Их безопасность от непрошеных соглядатаев обеспечивает "Дмитрий Донской"», — сообщил собеседник.

В августе ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли сообщил, что самая большая в мире атомная подлодка — тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 — вышел из базы и решает боевые задачи в море.

В июле источники ТАСС в кораблестроительной отрасли и силовых структурах на севере России сообщили, что решение о будущем этой субмарины будет принято в конце 2022 года.

Тогда же источники РИА Новости утверждали, что «Дмитрий Донской» проекта 941 выведен из состава Военно-морского флота России.