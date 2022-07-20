Самая большая в мире атомная подлодка выведена из состава флота России

РИА Новости: крупнейшая в мире АПЛ «Дмитрий Донской» выведена из состава ВМФ России

Самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из состава Военно-морского флота России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Субмарина водоизмещением 48 тысяч тонн принадлежит к проекту 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon. Она вошла в боевой состав ВМФ Советского Союза в 1980 году. Всего было построено шесть аппаратов проекта 941.

В 2002 году подлодка прошла модернизацию и переоборудование под ракеты «Булава». «Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — сказал собеседник агентства.

В прошлом году на «Севмаше» была заложена новая стратегическая атомная подводная лодка класса «Борей-А» проекта 955А, имя «Дмитрий Донской» уже присвоено ей.

Ранее стало известно, что «Севмаш» передал Военно-морскому флоту России атомную подводную лодку специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852, которая станет носителем стратегических беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон».