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ВМФ России получил носитель «оружия Судного дня»

ВМФ России получил подлодку «Белгород», которая станет носителем ядерных торпед «Посейдон»

Фото: АО «ПО «Севмаш»

«Севмаш» передал Военно-морскому флоту (ВМФ) России атомную подводную лодку (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852, которая станет носителем стратегических беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на предприятие.

Таким образом российский флот получил первый штатный носитель ядерных торпед, считающихся «оружием Судного дня».

«При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — сказал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Отмечается, что К-329 «Белгород» «предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использован как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов».

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В июле 2021 года журнал The National Interest заявил, что подлодка К-329 «Белгород» является самой совершенной субмариной ВМФ России.

В апреле 2019 года подлодку спустили на воду в «Севмаше» (Северодвинск).

В феврале того же года Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона».

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», «устройством Судного дня».

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Иван Потапов
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