Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что корабль станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».

За мероприятием дистанционно наблюдал президент России Владимир Путин.

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, субмарина после спуска на воду будет достраиваться на плаву. В частности, на 2019 год запланированы испытания ядерного реактора и швартовные испытания. В 2020 году состоятся заводские ходовые и государственные испытания, после чего подлодка будет передана Военно-морскому флоту.

В марте сообщалось, что «Посейдон» будет протестирован в «практическом варианте», что небезопасно.

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В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же президент Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

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