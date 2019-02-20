Переносчик оружия «Судного дня» спустят на воду

Атомную подводную лодку (АПЛ), выступающую носителем российского ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон», спустят на воду весной 2019 года, заявил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Трансляция ведется на сайте Кремля.

По словам главы государства, в текущем году продолжатся испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Успешно прошли тесты лазерной системы «Пересвет» и крылатой ракеты «Буревестник», которые подтвердили заявленные характеристики оружия. Также в этот же срок российские военные начнут получать первые гиперзвуковые комплексы «Авангард».

По словам президента, создаваемая гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров. Такое оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».

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«В этой связи хочу подчеркнуть, что для защиты национальных интересов России на два-три года раньше ВМФ будут переданы семь многоцелевых подводных лодок и будут заложены пять боевых кораблей дальней морской зоны», — сказал Путин.

В феврале сообщалось, что заводские ходовые испытания российского ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон» начнутся летом. Тогда же носителем беспилотника называлась АПЛ специального назначения проекта 09851 «Хабаровск».

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».

«Пересвет», «Авангард» и «Буревестник» представлены главой государства в марте 2018 года.

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