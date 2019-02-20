Российским «Калибрам» помешали российские корабли

Волнение на море затрудняет применение высокоточного оружия на малых кораблях, сообщил Mil.Press FlotProm научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин.

«Взять хотя бы наш север, где среднестатистическая балльность за год составляет 4,5 балла. Это делает применение оружия малыми кораблями невозможным. Есть иллюзия по поводу носителей высокоточных ракет, которые стреляют на большую дистанцию», — сказал эксперт.

По его словам, в «определенный момент» строительство малых кораблей было «единственным решением».

«Но любой флот должен иметь авианосцы, эсминцы, многофункциональные корабли — тем более если существуют такие морские границы, как у России и мы позиционируем себя как морскую державу. Будущее у флота есть, только если он располагает всеми типами кораблей. Пока соответствующего видения нет. Экономическая ситуация такова, что мы не можем себе сегодня этого позволить», — заявил инженер.

По мнению Половинкина, российские корабли «Иван Грен» и «Адмирал Горшков» «не очень хорошо управляются и ведут себя на большой волне». Решить проблемы, как полагает эксперт, можно, если «науке дать дорогу во всех направлениях».

В декабре 2018 года американский журнал The National Interest написал, что ВМФ России, в отличие от ВМС США и ВМСФ НОАК, фактически является флотом «зеленой воды» — силой, действующей только в прибрежных водах.

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В октябре того же года стало известно, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».

Строительство российского большого десантного корабля проекта 11711 «Иван Грен» стартовало в декабре 2004 года. На воду спущен в мае 2012 года. Введен в эксплуатацию в июне 2018 года. Водоизмещение «Ивана Грена» равняется пяти тысячам тонн. Высадка десанта с корабля возможна при волнении моря до четырех баллов.

Строительство фрегата с управляемым ракетным оружием «Адмирал Горшков» началось в октябре 2010 года. Корабль введен в эксплуатацию в июле 2018 года. Водоизмещение фрегата достигает 5,4 тысячи тонн. Ракетное вооружение корабля включает, в частности, сверхзвуковые противокорабельные ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс» или ракеты 3М54 «Калибр-НК».

Высокоточные ракеты размещаются, например, на малых ракетных кораблях проекта 21631 (шифр «Буян-М», водоизмещение менее тысячи тонн) и ракетных кораблях проекта 11661 (водоизмещение около 1,5 тысячи тонны). Данные корабли, находясь в акватории Каспийского моря, в октябре 2015 года произвели 26 пусков ракет 3М14 «Калибр» по 11 наземным целям в Сирии.

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