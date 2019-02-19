Украина раскрыла характеристики противороссийского «Нептуна»

Украинский «Спецтехноэкспорт», представляя в ходе международной выставки IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 противокорабельную крылатую ракету «Нептун», раскрыл характеристики данного оружия.

В компании уверяют, что экспортный вариант ракеты способен поразить на дальности до 280 километров надводный корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн. Масса каждой ракеты составляет 670 килограммов, масса осколочно-фугасной боевой части равняется 145 килограммам.

Ракетный комплекс включает четыре ракеты, пусковую установку и наземную мобильную платформу на базе КрАЗ-7634. Обслуживание подобной системы требует трех человек. Типовая батарея предполагает наличие машины управления, машины поддержки, четырех ракетных комплексов и двух транспортных погрузчиков.

Выставка вооружений IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

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В феврале The National Interest написал, что работы по первой украинской противокорабельной крылатой ракете «Нептун» «дают четкое представление о прогрессе и текущих проблемах» Украины.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов высказал мнение, согласно которому промышленность Украины «не раз доказывала свою состоятельность, и сбрасывать ее со счетов не нужно».

В августе 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, комментируя испытания крылатой ракеты, заявил, что оружие «способно обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров».

Первые испытания «Нептуна» Украина провела в январе того же года. Тогда же в России заявили, что протестированная ракета создана бюро «Луч» на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.

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