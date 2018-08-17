Украина испытала предназначенную для уничтожения стратегических мостов ракету

На юге Одесской области в присутствии секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова украинские военные испытали крылатую ракету. Об этом сообщается на сайте СНБО.

«Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу», — заявил Турчинов. Он добавил, что ракета поразила морскую цель на расстоянии 100 километров. По его словам, ракета может поражать любые морские и сухопутные цели.

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«Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости даже в портах их базирования», — отрапортовал Турчинов. Он также сообщил, что новая ракета может уничтожать стратегические мосты и паромные переправы.

Ранее, 14 августа, Александр Турчинов во время посещения киевского конструкторского бюро «Луч» ознакомился с производством ракетного комплекса «Ольха» и крылатой ракеты «Нептун». Он заявил о превосходстве украинских ракет над российскими.

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