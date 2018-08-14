«Не имеющее аналогов в России» украинское оружие оказалось нестреляющим образцом

Самоходная гаубица «Богдана», анонсированная как «не имеющее аналогов в России оружие», оказалась нестреляющим образцом. Об этом написал военный эксперт Михаил Жирохов в своей колонке для украинского издания «Деловая Столица».

Жирохов пишет, что на волне обязательной милитаризации ко Дню независимости Украины, отмечаемого 24 августа, власти страны «выкатили по сути тестовый образец» под видом готового оружия. Он называет эту историю во многом показательной для современного состояния украинского военно-промышленного комплекса.

«Фактически мы увидели нестреляющий образец, на котором не отработаны основные моменты, необходимые для самоходной артиллерийской установки (САУ), — явно отсутствует система автоматического заряжания и т.д. Весьма неоднозначным выглядит и база — КрАЗ с российским двигателем, что явно не укладывается в концепцию замкнутого цикла производства. Создается устойчивое впечатление, что показали из-за того, что нужно было что-то показать. Поэтому всерьез обсуждать какие-то характеристики по крайней мере рано», — пишет военный эксперт.

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Жирохов обращает внимание на то, что министр обороны Степан Полторак еще 10 августа обещал принять на вооружение «Богдану». «И что? Заявления официально о принятии на вооружение нет и после 10-го. По одной простой причине — принимать нечего. Самое главное — орудие, по всей видимости, не стреляло. Что в принципе понятно — производства орудий такого калибра в Украине никогда не было и его налаживание идет не без сложностей», — резюмирует эксперт.

Ранее, 10 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов представил новую гаубицу для украинской армии. «Оружие получило очень хорошее девичье имя — Богдана, и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», — пригрозил тогда Турчинов. По его словам, аналогов этому мощному оружию нет в современной российской армии.

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