Украинские оборонщики пожаловались на американские Javelin

Глава украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в письме главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову пожаловался на качество американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Скан-копию письма, датированного 18 июня, опубликовал Telegram-канал 338.

«Установлено, что причиной сбоя в работе "Джавелинов" стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», — написал Коростелев.

Он полагает, что маршевые двигатели, из-за того что они не запускались во время показательных стрельб, нуждаются в дополнительной проверке. По словам конструктора, использование такого вооружения в боевых условиях может привести к гибели военнослужащих.

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Кроме того, Коростелев выделил следующие недостатки американских ПТРК. Это незначительная дальность стрельбы (до 2,5 километров), трудности эксплуатации в сложных погодных условиях, высокая стоимость комплекса. Также глава конструкторского бюро обращает внимание Турчинова на необходимость привлечения иностранных специалистов для сервисного обслуживания, ремонта и модернизации Javelin.

В связи с вышеперечисленными проблемами, Коростелев предлагает секретарю СНБО рассмотреть возможность приоритетного оснащения армии украинскими ПТРК.

Конструкторское бюро «Луч» входит в украинский оборонный концерн «Укроборонпром». Оно производит высокоточное вооружение, в частности морские и противотанковые ракетные комплексы.

Украина получила американские ПТРК Javelin в апреле этого года.

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